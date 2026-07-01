سوريا تودع صك المصادقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

برلين-سانا

سلّم القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين محمد براء شكري، مدير دائرة سياسة الطاقة الخارجية في وزارة الخارجية الألمانية هانز كوبل، إيداع صك مصادقة سوريا على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).



وذكرت وزارة الخارجية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن مراسم تسليم إيداع صك المصادقة جرت في مقرّ وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استكمال الإجراءات المتعلقة بانضمام سوريا إلى النظام الأساسي للوكالة، وتعزز حضورها في أطر التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة.