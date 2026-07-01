سوريا تودع صك المصادقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

photo 2 2026 07 01 20 59 18 1 سوريا تودع صك المصادقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

برلين-سانا

سلّم القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين محمد براء شكري، مدير دائرة سياسة الطاقة الخارجية في وزارة الخارجية الألمانية هانز كوبل، إيداع صك مصادقة سوريا على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

وذكرت وزارة الخارجية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن مراسم تسليم إيداع صك المصادقة جرت في مقرّ وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استكمال الإجراءات المتعلقة بانضمام سوريا إلى النظام الأساسي للوكالة، وتعزز حضورها في أطر التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة.

photo 1 2026 07 01 20 59 18 سوريا تودع صك المصادقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
الرئيس الشرع يؤكد طرح سوريا مقاربة جديدة للحل في لبنان ويشدد على أولوية وقف الحرب
سوريا ترحب بتولي نزار آميدي رئيساً لجمهورية العراق وبتعيين علي الزيدي رئيساً لمجلس الوزراء
السيدة لطيفة الدروبي تلتقي رئيسة ونائبة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم
السفارة التركية في دمشق تهنئ الشعب السوري بذكرى عيد الجلاء
مباحثات سورية تركية لإقامة شراكات استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك