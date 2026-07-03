وزير التنمية الإدارية ووزيرة الانتقال الرقمي المغربية يناقشان الإصلاح الإداري وتبادل الخبرات

الرباط-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية الدكتورة أمل الفلاح السغروشني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإصلاح الإداري، وتطوير الإدارة العامة، والتحول المؤسسي، وبناء القدرات الحكومية، وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط يومي 30 حزيران و1 تموز.

وبينت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء يتناول أولويات التطوير الإداري في البلدين، واستعرض الجانبان أبرز المبادرات الوطنية في تحديث الخدمة المدنية، وتطوير الموارد البشرية الحكومية، والارتقاء بالأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة فرص تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في مجالات الإصلاح الإداري.







كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، وإمكانية تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات الإدارية، بما يسهم في دعم جهود تحديث الإدارة العامة في البلدين.



ويُعد المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، منصة إقليمية رفيعة المستوى تجمع الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء لمناقشة تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الابتكار في الحوكمة، وتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجالات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء إدارات حكومية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.