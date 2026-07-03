إدانات عربية واسعة للتفجير الإرهابي بدمشق وتأكيد على التضامن مع سوريا

عواصم-سانا

لاقى التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق، اليوم الخميس، إدانات عربية واسعة، وسط تأكيد على التضامن الكامل مع سوريا ورفض كل أشكال الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي، وتقدمت بأحرِّ التعازي وصادق المواساة إلى حكومة سوريا وشعبها الشقيق، وإلى ذوي الضحايا، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأكدت الوزارة، تضامن العراق الكامل مع سوريا بهذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانون الدولي.



من جهتها، قالت الخارجية القطرية في بيان لها: إن قطر تدين بشدة، التفجير الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا، وتجدد موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية.



وأعربت الخارجية القطرية في بيانها عن تعازي قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب سوريا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي في دمشق، مؤكدة تضامنها مع سوريا.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا، وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا، ولأُسَر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



في السياق، أدانت مصر بأشد العبارات، التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في دمشق، وأسفر عن ارتقاء عدد من الضحايا وإصابة آخرين، مؤكدة رفضها لكل أشكال العنف والإرهاب.



وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته على منصة إكس: “تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين”، مؤكدة رفضها الكامل لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن، والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.



وأضافت الخارجية: “إن مصر تتقدم بخالص التعازي، وصادق المواساة إلى الجمهورية العربية السورية، حكومة وشعباً وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكل المصابين”.



من جهتها ، أدانت دولة الكويت التفجير بدمشق، مجددة موقف دولة الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية.



وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن خالص تعازي دولة الكويت ومواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومتمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.



بدوره أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف مقهى للمحامين بالقرب من القصر العدلي في دمشق.



وأكد فهمي في بيان له على موقف الجامعة الداعم لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للمخاطر التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار سوريا.



كما، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات التفجير الإرهابي في دمشق.



وأكد البديوي في منشور على منصة إكس “تضامن مجلس التعاون الكامل مع الجمهورية العربية السورية والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى موقف مجلس التعاون الثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم والاستقرار”.



وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز، وأسفر عن قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.