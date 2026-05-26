منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: العثور على ذخائر ومواد كيميائية من مخلفات النظام البائد في سوريا

لاهاي-سانا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء العثور على عشرات الذخائر والمواد الكيميائية والمعدات المرتبطة بها من مخلفات النظام البائد في عدد من المواقع في سوريا، وذلك في إطار جهود التحقق المستمرة بالتنسيق المشترك مع السلطات السورية.



وذكرت وكالة فرانس برس أن المنظمة أوضحت في تقريرها الصادر من مقرها في لاهاي أن فريقاً تابعاً لها نُشر مطلع الشهر الحالي للتحقق من دقة واكتمال الإعلانات المتعلقة بمخزونات النظام البائد للأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن عمليات البحث والدراسة شملت عدداً من المواقع ذات الأولوية في مناطق شمال الساحل والوسط، بدعم وتسهيل كاملين من السلطات السورية المعنية.



ووفقاً للتقرير، شملت المكتشفات قنابل جوية وصواريخ ومواد كيميائية ومعدات ذات صلة بالنظام البائد، إلى جانب آلاف الصفحات من الوثائق المرتبطة ببرنامجه الكيميائي، حيث تخضع هذه المواد حالياً للتحليل التقني الدقيق من قبل خبراء المنظمة، على أن يتم رفع تقرير تفصيلي بالنتائج فور اكتمال عمليات الفحص والتقييم.



وكانت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في وقت سابق اليوم أن عمليات البحث والتحقيق، التي تقوم بها سوريا، أسفرت عن تحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج الكيميائي لحقبة النظام البائد، وعثرت على ذخائر جوية وأرض أرض مماثلة لتلك المستخدمة في هجمات سابقة نفذها النظام البائد في 2013 و2017، إضافة إلى مواد تدخل في تصنيع السارين، ومعدات مزج وتخزين، وكميات من مواد أخرى لا تزال قيد التحليل.