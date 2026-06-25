النائب العام للجمهورية يبحث مع محققي “الآلية الدولية” ملف الكيماوي في خان شيخون بإدلب

photo 1 2026 06 25 19 16 48 النائب العام للجمهورية يبحث مع محققي "الآلية الدولية" ملف الكيماوي في خان شيخون بإدلب

دمشق-سانا

بحث النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة مع فريق من المحققين التابعين ‏لـ”الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” (‏IIIM‏)، ملف الكيماوي المرتبط بخان شيخون في محافظة ‏إدلب.‏

وأوضحت وزارة العدل في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عُقد ‏بحضور عدد من قضاة العدالة الانتقالية، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل ‏الخبرات في المجالات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.‏

وكان وزير العدل مظهر الويس بحث في الـ 19 من حزيران الجاري مع وفد من الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة (‏IIIM‏) التابعة للأمم المتحدة، سبل التعاون المشترك في مجال التحقيقات الجنائية وجمع ‏الأدلة.‏

photo 3 2026 06 25 19 16 48 النائب العام للجمهورية يبحث مع محققي "الآلية الدولية" ملف الكيماوي في خان شيخون بإدلب
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