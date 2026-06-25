النائب العام للجمهورية يبحث مع محققي “الآلية الدولية” ملف الكيماوي في خان شيخون بإدلب

دمشق-سانا
بحث النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة مع فريق من المحققين التابعين لـ”الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” (IIIM)، ملف الكيماوي المرتبط بخان شيخون في محافظة إدلب.
وأوضحت وزارة العدل في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عُقد بحضور عدد من قضاة العدالة الانتقالية، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.
وكان وزير العدل مظهر الويس بحث في الـ 19 من حزيران الجاري مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، سبل التعاون المشترك في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة.