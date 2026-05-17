سوريا تُدين استهداف أراضي الإمارات بطائرات مسيرة وتؤكد تضامنها معها

دمشق-سانا

أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أراضي الإمارات العربية المتحدة عبر ثلاث طائرات مسيرة، استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية، في عمل خطير يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأحد: إن سوريا تجدد وقوفها إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، وتشدد على أن استهداف المنشآت المدنية، ولا سيما المرتبطة بالطاقة النووية السلمية، يمثل تصعيداً بالغ الخطورة.

وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً أن أمن الإمارات واستقرارها يشكلان جزءاً من أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق اليوم، اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة، وأدان البرلمان العربي وجامعة الدولة العربية ودول عربية عدة هذا الهجوم، مؤكدين التضامن الكامل مع الإمارات في مواجهة الاعتداء.

