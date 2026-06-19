مباحثات سورية ألمانية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة وإبرام اتفاق نقل جديد

دمشق-سانا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عمر الحصري، عن تقدم في المباحثات الجارية مع الجهات المختصة في ألمانيا بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين البلدين.

وأوضح الحصري عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الجمعة، أن الاتصالات الفنية والرسمية بين الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ونظيراتها الألمانية أحرزت تقدماً ملحوظاً، ما يمهد لاحتمال استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد سنوات من التوقف.

وأشار إلى أنه من المتوقع صدور قرار نهائي من الجانب الألماني خلال النصف الأول من الشهر المقبل، بما يفتح الباب أمام عودة الرحلات المباشرة بين سوريا وألمانيا، في حال استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية المعتمدة.

ولفت إلى أن الهيئة تستعد لإجراء زيارة رسمية إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، بهدف استكمال المباحثات الفنية والقانونية، والتوقيع على اتفاقية نقل جوي ثنائية بين البلدين، تُنظم حركة الطيران وتضع إطاراً دائماً للتعاون في هذا المجال.

وفي السياق ذاته ذكر الحصري أن الهيئة تواصل اتصالاتها مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى لإعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة، مشيراً إلى أن بعض هذه المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة، مع توقع الإعلان عن نتائج إيجابية قريباً.

وأكد التزام سوريا بتطبيق المعايير الدولية في قطاع الطيران المدني، بما يعزز انفتاحها الخارجي ويدعم حركة السفر والتبادل التجاري والاقتصادي.

وفي الثلاثين من آذار الماضي وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اتفاقية للتعاون في مجال النقل الجوي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع الرسمية إلى ألمانيا.