مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويؤكد تضامنه معها

الرياض-سانا

أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بالقذائف المدفعية، في انتهاك سافر لسيادة سوريا وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي في بيان نُشر على موقع المجلس، “أنّ استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً، من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية للسلام”، مشدداً على “أهمية ضمان واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية، والالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يسهم في حفظ الأمن والسلام في المنطقة”.

وجدد البديوي التأكيد على “تضامن مجلس التعاون ووقوفه إلى جانب الجمهورية العربية السورية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي انتهاكات تمس سيادتها أو تهدد أمنها”.

وكانت سوريا أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك، بما يصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.