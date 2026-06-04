وزير الخارجية السوري يلتقي وزير المناجم والصناعات المنجمية الجزائري

photo 2026 06 04 18 22 11 وزير الخارجية السوري يلتقي وزير المناجم والصناعات المنجمية الجزائري

الجزائر-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وزير المناجم والصناعات المنجمية في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية مراد حنيفي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم والصناعات ذات الصلة.

photo 2026 06 04 18 21 44 وزير الخارجية السوري يلتقي وزير المناجم والصناعات المنجمية الجزائري
photo 2026 06 04 18 22 09 وزير الخارجية السوري يلتقي وزير المناجم والصناعات المنجمية الجزائري
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