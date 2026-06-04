وزير الخارجية السوري يلتقي وزير المناجم والصناعات المنجمية الجزائري

الجزائر-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وزير المناجم والصناعات المنجمية في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية مراد حنيفي.



وجرى خلال اللقاء استعراض أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم والصناعات ذات الصلة.