وفد سوريا لدى الأمم المتحدة يهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن ويتطلع للتعاون لدعم السلم الدولي

نيويورك-سانا

شارك الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء، في انتخاب خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2027 و2028.

وتقدّم الوفد في منشور على منصة “إكس” بأحرّ التهاني إلى قيرغيزستان، والنمسا، والبرتغال، وزيمبابوي، وترينيداد وتوباغو على انتخابهم، معرباً عن تطلعه للعمل معاً خلال الفترة المقبلة دعماً للسلم والأمن الدوليين، وتعزيزاً للتعاون متعدد الأطراف.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت مساء أمس الأربعاء، بالاقتراع السري، هذه الدول الخمس للانضمام إلى العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لمدة عامين تبدأ في الـ1 من كانون الثاني 2027.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، منهم 5 دائمو العضوية، ويتمتعون بحق النقض (الفيتو)، فيما تنتخب الجمعية العامة بالاقتراع السري كل عام، خمسة من الأعضاء العشرة الآخرين، وتمتد فترة العضوية غير الدائمة لعامين.