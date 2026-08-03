الطيران يترجم التقارب.. أولى ثمار الشراكة السورية الألمانية تحلّق في الأجواء

دمشق-برلين-سانا

لم تكن الطائرة القادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى دمشق الأربعاء الماضي مجرد أول رحلة جوية منتظمة بين سوريا وألمانيا منذ 14 عاماً، بل شكلت أول ترجمة عملية لمسار التقارب السوري الألماني، بعد سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي شهدتها الأشهر الماضية.

وتأتي عودة الربط الجوي في وقت تكتسب فيه حركة السفر والتواصل أهمية متزايدة بوصفها جسراً بين الجاليات والمجتمعات والاقتصادات، ومؤشراً على انتقال العلاقات الثنائية من مرحلة التفاهمات السياسية إلى التنفيذ العملي، في ظل تنامي الاهتمام بملفات التعافي والاستثمار والتعاون مع سوريا.

ثمار اتفاق سياسي

وجاء تشغيل أولى رحلات شركة ليف للطيران (LEAV Aviation) بعد أقل من أسبوعين على توقيع سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للجنة السورية ـ ‏الألمانية ‏المشتركة في السادس عشر من تموز الماضي، عقب أشهر من المباحثات الفنية والرسمية التي بدأت بإعلان مشترك للنوايا خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين في آذار الماضي، وتوجت بتوقيع الاتفاق في دمشق في السادس عشر من تموز الجاري.

وأكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، ماركوس هيكن، في تصريح لـ”سانا” اليوم الإثنين، أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة يمثل محطة مهمة في العلاقات السورية الألمانية، ويؤكد أن التعاون بين البلدين بدأ يحقق نتائج ملموسة، موضحاً أن اتفاقية النقل الجوي أرست الأساس القانوني لعودة الرحلات، وتشكل جزءاً أساسياً من خطة العمل المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.

بدوره أوضح مدير إدارة الامتثال والجودة في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي محمد الحسين، أن تشغيل الرحلات جاء بعد أشهر من العمل الفني والتنسيق مع الجانب الألماني، مبيناً أن المرحلة الحالية تشمل تسيير رحلات من أربعة مطارات ألمانية عبر شركتين ألمانيتين، مع تلقي الهيئة طلبات من شركات أخرى ترغب في تشغيل رحلات منتظمة إلى مطاري دمشق وحلب.

ألمانيا.. الشريك الأوروبي الأبرز

ويكتسب الخط الجوي الجديد أهمية خاصة في ظل احتضان ألمانيا أكبر جالية سورية في أوروبا، بعدما استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوري خلال سنوات الحرب، إذ يسهم في تسهيل تنقل مئات الآلاف من السوريين، وإنهاء سنوات من الاعتماد على رحلات الترانزيت عبر دول أخرى، بما يخفف الوقت والتكاليف ويعزز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

من خدمة للمسافرين إلى فرصة اقتصادية

ولا تقتصر أهمية الخط الجوي الجديد على تسهيل حركة المسافرين، بل تمتد إلى دعم حركة رجال الأعمال والمستثمرين، وتنشيط التبادل التجاري، وخفض تكاليف السفر، فضلاً عن تعزيز فرص التعاون الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكد هيكن أن الخطوط الجوية الجديدة ستسهم في تعزيز حركة التجارة والتنقل المباشر بين البلدين، وتسهيل رحلات رجال الأعمال وحركة الشحن الجوي، معتبراً أن اتفاقية النقل الجوي تمثل أيضاً خطوة داعمة للنشاط الاقتصادي، في إطار دعم ألمانيا لجهود إعادة إعمار سوريا وتعزيز التعاون الثنائي.

رسائل تتجاوز قطاع الطيران

ولا ينظر إلى استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا باعتباره تطوراً في قطاع النقل فحسب، بل باعتباره رسالة تتجاوز البعد الخدمي، إذ يشكل الربط الجوي أحد أبرز مؤشرات الثقة بين الدول، نظراً لارتباطه بمتطلبات أمنية وفنية وتنظيمية دقيقة.

وتعكس عودة الرحلات الجوية بين برلين ودمشق انتقال التعاون الثنائي إلى مرحلة التنفيذ العملي، بعد سلسلة من الاتفاقيات والمباحثات الفنية، في مؤشر على أهمية قطاع النقل الجوي كأحد مجالات استعادة التواصل الاقتصادي والإنساني، الأمر الذي يشجع على توسيع التعاون مع شركات طيران أوروبية أخرى وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق عن ثقته بأن الرحلات المباشرة ستتوسع مستقبلاً وفق قرارات شركات الطيران، مؤكداً أنها ستسهم في تسهيل تواصل السوريين مع وطنهم وتعزيز الحركة الاقتصادية بين البلدين، بما يجعل عودة الطيران المباشر إحدى أبرز ثمار الشراكة السورية الألمانية، وخطوة أولى نحو توسيع مجالات التعاون الثنائي.