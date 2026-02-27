وزير الإعلام: العلاقات السورية التركية تشهد تطوراً سريعاً ونسعى للتعاون ضد حملات التضليل

أنقرة-سانا

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن العلاقات السورية التركية تشهد تطوراً سريعاً في جميع المجالات، ولا سيما بعد سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أن آلية التنسيق المزمع إنشاؤها في مجال الاتصال بين البلدين تشكل إجراءً عملياً لتحويل النوايا إلى واقع.

وقال المصطفى في مقابلة مع وكالة الأناضول اليوم الجمعة: “إن التعاون بين سوريا وتركيا بدأ بالفعل في المجال الإعلامي والوزاري والسياسي”.

وكان نائب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فرحات بيرينتشي أعلن قبل أسبوعين، أنه من المخطط إنشاء آلية اتصال بين تركيا وسوريا تكون جسراً في مجال الاتصال على مدار الساعة، لمكافحة التضليل الإعلامي.

ورداً على سؤال حول حملات التضليل ضد سوريا، أوضح وزير الاعلام أن لجوء شريحة واسعة من السوريين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار يخلق بيئة خصبة لانتشار المعلومات المضللة والمغلوطة.

وقال المصطفى: “نحن في وزارة الإعلام نسعى جاهدين لرفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الحملات، ونسعى إلى التعاون مع مختلف الجهات، بما في ذلك شركاؤنا في تركيا، لمواجهة هذه الحملات”.

وأكد المصطفى أن سوريا تمثل فرصة للتعاون الإقليمي والدولي، وكذلك تركيا تعد بلداً فاعلاً ومهماً للغاية في المنطقة وبذلت جهداً كبيراً لدعم الشعب السوري، لافتاً إلى أن البلدين لديهما قواسم وتحديات مشتركة.

وكان وزير الإعلام بحث أمس في أنقرة مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إرساء شراكة استراتيجية في مكافحة التضليل والدبلوماسية العامة، ضمن مسار تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية السورية والتركية.