الوزيرة قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل

جنيف-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية “جيليبرت هونغبو”، آفاق التعاون المشترك في مجال التدريب والتشغيل.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، أولويات التعاون في المرحلة الحالية، واتفاقيات العمل، وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني، وتنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال، بما يخدم تطوير قطاع العمل الوطني، ويرفع من كفاءاته.

وانطلقت يوم أمس الإثنين في مدينة جنيف بسويسرا، أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.