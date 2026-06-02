سوريا تشارك في اجتماع تنسيقي لوحدات الأوزون في عمان

دمشق-سانا

شاركت سوريا بوفد ضم ممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الاجتماع التنسيقي لوحدات الأوزون الوطنية، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان.



وأوضحت وزارة الإدارة المحلية عبر حسابها على منصة إكس اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي يعقد ما بين الـ 1 و الـ 4 من حزيران 2026، يبحث سبل تعزيز الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات المنبثقة عنه، ولا سيما تعديل كيغالي، بما يسهم في حماية طبقة الأوزون، والحد من المواد المستنفدة لها.



ويناقش المشاركون في الاجتماع آليات تطوير التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات، بما يدعم تنفيذ الالتزامات البيئية الدولية، ويعزز قدرات الدول المشاركة في تطبيق الإجراءات ذات الصلة.



ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، وتنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحافظ على الموارد الطبيعية.