دمشق تحتضن معرض “EDIS” للجامعات التركية والعالمية.. نافذة للطلاب نحو فرص الدراسة في الخارج

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 30 جامعة، نظمت مؤسسة يونايتد التعليمية اليوم الإثنين، معرض”EDIS” للجامعات التركية والعالمية الأكثر حضوراً في الشرق الأوسط، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.

ويشكل هذا المعرض فرصة للقاء المباشر للطلاب مع ممثلي الجامعات التركية والعالمية المعتمدة، والإجابة عن أسئلتهم حول الدراسة في الخارج، والاطلاع على التخصصات المختلفة، والفروق الحقيقية بين الجامعات العالمية وبلدان الدراسة، ليختار الطالب ما يناسبه بثقة، ومساعدته في تحديد مساره الدراسي الصحيح.

كما يهدف المعرض إلى التعريف بالجامعات الدولية المشاركة، وتأمين فرص القبول المتاحة للطلاب السوريين فيها، والتخصصات التي تناسب مستقبلهم المهني مع إمكانية التسجيل المباشر، والحصول على القبول الجامعي بشكل فوري.

أول معرض دولي في سوريا للجامعات العالمية

وفي تصريح لـ سانا، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة يونايتد التعليمية وسيم إدريس، أن “EDIS” يعدّ أول معرض للجامعات العالمية في سوريا، ويقام للمرة الأولى فيها بعد 9 سنوات من إقامته في عدة دول عربية، مثل قطر والسعودية والمغرب، وتشارك فيه جامعات تركية وألمانية وقبرصية وبريطانية وإسبانية وهنغارية.

وأشار إدريس إلى أن إقامة المعرض في دمشق جاءت بعد انتهائه في حلب، حيث تتمحور فكرته الأساسية حول توفير الجهد على الطالب بمراسلة الجامعات، عبر إحضارها له من خلال المعرض ليزورها بشكل مباشر، ويحصل على المعلومات وكل التفاصيل والمعلومات الجامعية التي تهم الطالب بشكل رئيسي.

تعريف الطلاب السوريين بالفرص المتاحة

بدورها يارا عابدي من المكتب الدولي في جامعة صباح الدين زعيم التركية، بيّنت أن المشاركة في المعرض تتيح التعرّف على الطلاب السوريين، وتعريفهم بالفرص المتاحة في الجامعة، وخاصةً المنح الكاملة المخصّصة للمتميزين منهم.

ولفتت عابدي إلى أن أحد أكبر التحديات التي يواجهها الطالب السوري عندما يخرج من بلده هو إحساسه بالانتماء والاندماج، مشيرةً إلى أهمية أن يجري الطالب بحثاً معمقاً عند اختيار جامعته من الناحيتين الأكاديمية من حيث تصنيفها العلمي، والاجتماعية باعتبار أن الجامعة هي البيئة التي يقضي فيها الطالب معظم وقته، ويحتاج توفر مجتمع داعم فيها بما يسهم في تحقيق نجاحه.

خدمات مجانية للطلاب السوريين

ممثلة جامعة برايتون البريطانية خديجة الجبان، أشارت إلى أنها تقدم خدمات مجانية للطلاب السوريين الذين غالباً ما يفتقرون للمعرفة بتفاصيل التقديم الدولي، وتشمل الاستشارة الأكاديمية، ومعلومات دقيقة عن التخصصات المتاحة، وشروط القبول، وطريقة التقديم، والمنح، والخصومات، ومعادلة الشهادات.

ولفتت الجبان إلى أنها توفّر للطلاب خدمة تحصيل القبول الجامعي، والمساعدة في السكن والخدمات الطلابية، وإجراءات قبول وفيزا أكثر سلاسة وموثوقية، ومعلومات دقيقة بنسبة 100%، ما يساعد الطالب على اتخاذ قرار أكاديمي صحيح وواثق.

فيما بيّن ممثل جامعة SRH الألمانية هاشم اليوسفي، أن المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز التواصل مع الطلاب السوريين، وتقديم الدعم الأكاديمي لهم، وتعريفهم ببرامجها، وربطهم بفرص التسجيل المتاحة، وتسهيل وصولهم للمعلومات حول التخصصات، وشروط القبول، وآلية التسجيل، إضافةً إلى توضيح ميزات الدراسة في ألمانيا عبر SRH.

ولفت اليوسفي إلى أنه لدى الجامعة فروع في عدة مقاطعات ألمانية، مع مقر رئيسي في برلين، وتتميّز بتقديم برامج باللغة الإنكليزية، مع اشتراط مستوى لغوي مرتفع كبديل عن الألمانية، ما يجعلها خياراً مناسباً للطلاب الباحثين عن دراسة دولية.

يشار إلى أن معرض “EDIS” هو أضخم ملتقى تعليمي دولي للجامعات التركية والدولية في الشرق الأوسط، تنظمه مؤسسة يونايتد التعليمية، ويهدف إلى ربط الطلاب بأفضل الجامعات التركية، والألمانية، والبريطانية، والقبرصية، والإسبانية، والهنغارية، وتقديم استشارات تعليمية، وخصومات، وقبولات جامعية فورية، ويُقام سنوياً في تركيا وعدة دول عربية (مثل سوريا، والسعودية، وقطر، والمغرب).

وتهدف مؤسسة يونايتد التعليمية، التي تأسست عام 2012، إلى تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات تعليمية صحيحة ومدروسة، وتعد من أبرز المؤسسات المتخصصة في توجيه وتسجيل الطلاب الدوليين في الجامعات والمدارس والمعاهد المعتمدة، وحصلت في عام 2024، على اعتماد رسمي كوكيل لعدد من الجامعات العالمية في أوروبا، وأمريكا والمملكة المتحدة.