البعثة الطبية السورية: ارتفاع وفيات الحجاج السوريين إلى حالتين

IMG 2079 2 البعثة الطبية السورية: ارتفاع وفيات الحجاج السوريين إلى حالتين

مكة المكرمة-سانا

أعلن رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة السورية جميل الدبل، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين، بعد وفاة حاجّة سورية صباح اليوم الجمعة، كانت تتلقى العلاج في أحد مشافي مكة المكرمة إثر تعرضها لمضاعفات صحية حادة.

وأوضح الدبل في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الحاجة أُحيلت يوم عيد الأضحى إلى مشفى عواض البِشري في مكة المكرمة، بعد تعرضها لزلة تنفسية ونقص في الأكسجة، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم متأثرة بحالتها الصحية.

وأكد الدبل أن البعثة الطبية السورية تتابع أوضاع جميع الحجاج المرضى المنومين في المشافي السعودية سابقاً على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الصحية السعودية، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للحجاج السوريين واستكمال علاجهم وفق الخطط العلاجية المعتمدة.

وكانت البعثة الطبية السورية قد وزعت 45 طبيباً وطبيبة على عيادات في مشعر عرفات ومثلهم في مشعر منى، قدموا خدماتهم الطبية واستشاراتهم الصحية لنحو 700 حاج سوري، فيما تم خلال الوقوف بعرفة تحويل 18 حالة إلى المشافي السعودية، كانت غالبية الإصابات بينها ناجمة عن ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وفد حكومي يبحث مع مجموعة الحبتور الإماراتية آفاق التعاون والاستثمار في سوريا
الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو إلى استثمار طويل الأمد لدعم التعافي في سوريا
بيدرسون يرحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك