البعثة الطبية السورية: ارتفاع وفيات الحجاج السوريين إلى حالتين

مكة المكرمة-سانا

أعلن رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة السورية جميل الدبل، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين، بعد وفاة حاجّة سورية صباح اليوم الجمعة، كانت تتلقى العلاج في أحد مشافي مكة المكرمة إثر تعرضها لمضاعفات صحية حادة.

وأوضح الدبل في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الحاجة أُحيلت يوم عيد الأضحى إلى مشفى عواض البِشري في مكة المكرمة، بعد تعرضها لزلة تنفسية ونقص في الأكسجة، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم متأثرة بحالتها الصحية.

وأكد الدبل أن البعثة الطبية السورية تتابع أوضاع جميع الحجاج المرضى المنومين في المشافي السعودية سابقاً على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الصحية السعودية، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للحجاج السوريين واستكمال علاجهم وفق الخطط العلاجية المعتمدة.

وكانت البعثة الطبية السورية قد وزعت 45 طبيباً وطبيبة على عيادات في مشعر عرفات ومثلهم في مشعر منى، قدموا خدماتهم الطبية واستشاراتهم الصحية لنحو 700 حاج سوري، فيما تم خلال الوقوف بعرفة تحويل 18 حالة إلى المشافي السعودية، كانت غالبية الإصابات بينها ناجمة عن ضربات الشمس والإجهاد الحراري.