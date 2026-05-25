الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك في ورشة عمل مع الصندوق الدولي للناجين بدمشق

دمشق-سانا



شارك فريق من إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة أحمد حزرومة، عضو الهيئة، في ورشة عمل مشتركة مع الصندوق الدولي للناجين والناجيات (GSF)، في فندق سميراميس بدمشق.



وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اليوم الإثنين، أن الورشة خُصصت لمناقشة الرؤى والمقترحات المقدمة من الضحايا حول سجل الضحايا، وأشكال جبر الضرر والتعويضات.



وبينت الهيئة أن المشاركين في الورشة استعرضوا نتائج المشاورات التي أجراها الصندوق خلال الأشهر الماضية، إلى جانب مناقشة آليات بناء سجل وطني للضحايا يستند إلى معايير تحفظ الحقوق والخصوصية، وتدعم مسار العدالة الانتقالية القائم على إشراك الضحايا والناجين في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بحقوقهم.



وأكد المشاركون في الورشة أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الهيئة ومنظمات المجتمع الدولي والمدني والناجين، واعتماد شهادات الضحايا كوثائق مرجعية أولية في بناء سجل الضحايا ومعايير جبر الضرر.



وتأتي هذه المشاركة للهيئة في إطار التنسيق بين الهيئات الوطنية ومؤسسات المجتمع الدولي والمدني، للحوار وتبادل الرؤى حول مفاهيم العدالة الانتقالية في سوريا.