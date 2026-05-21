تعزيز التعاون التربوي بين سوريا والمجلس الثقافي البريطاني على هامش المنتدى العالمي ‏للتعليم ‏

لندن-سانا
بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مع المدير الإقليمي لبرامج اللغة الإنجليزية والتعليم المدرسي في المجلس الثقافي البريطاني هاري هاينز، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والأكاديمية، وذلك على هامش مشاركة وزارة التربية والتعليم في المنتدى العالمي للتعليم 2026 في العاصمة البريطانية لندن.
وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم الخميس وحضره معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، آليات دعم مشاريع التعافي التربوي، وتطوير البرامج التدريبية الموجهة للكوادر التعليمية، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، وتعزيز مهارات المعلمين.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق برنامج تدريبي مجاني يستهدف معلمي اللغة الإنكليزية في سوريا، بهدف تطوير القدرات المهنية والمهارات التدريسية للكوادر التعليمية والتربوية، وفق أساليب تعليمية حديثة تدعم تحسين مخرجات التعليم.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية، والاستفادة من الخبرات النوعية في مجالات التدريب والتأهيل التربوي.
وكان وفد الجمهورية العربية السورية اختتم أمس الأربعاء مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم 2026، حيث عرض رؤية سوريا لتطوير المنظومة التعليمية، وبحث مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعي التربية والتعليم العالي.