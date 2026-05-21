تعزيز التعاون التربوي بين سوريا والمجلس الثقافي البريطاني على هامش المنتدى العالمي ‏للتعليم ‏

لندن-سانا‏

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مع المدير الإقليمي لبرامج اللغة ‏الإنجليزية والتعليم المدرسي في المجلس الثقافي البريطاني هاري هاينز، سبل تعزيز ‏التعاون المشترك في المجالات التعليمية والأكاديمية، وذلك على هامش مشاركة وزارة ‏التربية والتعليم في المنتدى العالمي للتعليم 2026 في العاصمة البريطانية لندن.‏

وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم الخميس وحضره معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان، ‏آليات دعم مشاريع التعافي التربوي، وتطوير البرامج التدريبية الموجهة للكوادر التعليمية، ‏بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، وتعزيز مهارات المعلمين.‏

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق برنامج تدريبي مجاني يستهدف معلمي اللغة ‏الإنكليزية في سوريا، بهدف تطوير القدرات المهنية والمهارات التدريسية للكوادر التعليمية ‏والتربوية، وفق أساليب تعليمية حديثة تدعم تحسين مخرجات التعليم.‏

ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوسيع مجالات التعاون مع ‏المؤسسات التعليمية الدولية، والاستفادة من الخبرات النوعية في مجالات التدريب والتأهيل ‏التربوي.‏

وكان وفد الجمهورية العربية السورية اختتم أمس الأربعاء مشاركته في المنتدى العالمي ‏للتعليم 2026، حيث عرض رؤية سوريا لتطوير المنظومة التعليمية، وبحث مجالات ‏التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعي التربية والتعليم العالي.‏