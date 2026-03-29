وزير الإعلام: استراتيجيات متعدّدة لمكافحة التضليل وتوجُّه لتعزيز التعاون الإعلامي مع تركيا

أنقرة-سانا

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى اليوم الأحد، أن سوريا تعتمد استراتيجيات متعددة لمكافحة التضليل الإعلامي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع تركيا في مجالي الإعلام والاتصال.

وأوضح المصطفى في مقابلة مع وكالة الأناضول، على هامش مشاركته في قمة “ستراتكوم” للاتصال الاستراتيجي 2026، أن أهمية القمة تكمن في تركيزها على الاتصال الاستراتيجي، وكيفية تحويل المعلومات ووسائل الإعلام التقليدية إلى أدوات اتصال فعّالة.

ولفت إلى أن القمة باتت فعالية مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن الاتصال الاستراتيجي عنصر أساسي في دعم السلام والاستقرار العالميين.

وأضاف: إن المشاركة في القمة وفّرت فرصة لتبادل الخبرات بين صنّاع القرار والأكاديميين والإعلاميين حول آليات مواجهة التضليل الإعلامي، وتعزيز خطاب الحوار والدبلوماسية، مشدداً على ضرورة بناء سرديات وطنية قوية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، كشف المصطفى عن توجه لتطوير آليات تنسيق مشتركة في قطاعي الإعلام والاتصال، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطوراً في العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

وبيّن أن تعزيز التعاون يشمل مناقشة ملفات، مثل مكافحة خطاب الكراهية، وآليات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والحسابات الوهمية، والمعلومات المضللة، مشيداً بالخبرة التركية في هذا المجال.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد وزير الإعلام أن الوزارة بدأت إعادة هيكلة القطاع الإعلامي على أسس مهنية وموضوعية، مع فتح المجال أمام وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة، إضافة إلى الصحافة الأجنبية، للعمل داخل سوريا.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستفيد من تجارب دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، معرباً عن تفاؤله بتحقيق نتائج ملموسة قريباً في مواجهة مخاطر التضليل الإعلامي.

يذكر أن قمة “ستراتكوم” 2026 انعقدت تحت شعار “الاضطراب في النظام الدولي: الأزمات والسرديات والبحث عن النظام”، بمشاركة سوريا، وناقشت التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وتداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وتداعياتها.