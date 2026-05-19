التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لبرامج بناء القدرات والعدالة ‏الانتقالية في سوريا

دمشق-سانا‏

بحث المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ‏بمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي، مع ممثلي ‏المجتمع المدني السوري، آليات التعاون في مجالات بناء ‏القدرات ودعم المبادرات المجتمعية وتعزيز دور المنظمات ‏المدنية في التوثيق والدعم النفسي والمجتمعي، ودعم مسار ‏العدالة الانتقالية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان‎.‎

وأكد اليامي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر ‏وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق حرص الهيئة الدائمة ‏المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي على تقديم ‏الدعم الفني والتدريبي للمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع ‏المدني في سوريا‎.‎

وبيّن اليامي أن الهيئة تعمل على تعزيز قدرات الكوادر المحلية ‏في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها التوثيق الدقيق للانتهاكات، ‏وحماية حقوق المتضررين، ودعم مسار العدالة بما يراعي ‏خصوصية التجربة السورية، معرباً عن استعداد الهيئة للمساهمة ‏في برامج تأهيلية متخصصة تواكب أولويات المرحلة الراهنة، ‏مع التركيز على نقل الخبرات الدولية في هذه الملفات‎.‎

من جانبهم، استعرض ممثلو المجتمع المدني السوري طبيعة ‏عملهم الميداني والحقوقي، مؤكدين أهمية البرامج التدريبية وبناء ‏القدرات التي تقدمها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ‏بمنظمة التعاون الإسلامي، ومعربين عن استعدادهم للمشاركة ‏فيها‎.‎

وأوضحوا أن التحديات الأبرز تتمثل في دعم عائلات المفقودين ‏والشهداء، ومساندة المتضررين من انتهاكات النظام البائد، ‏إضافة إلى تعزيز التعافي المجتمعي‎.‎

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة الدائمة المستقلة ‏لحقوق الإنسان على تعزيز الحوار مع المجتمع المدني في الدول ‏الأعضاء، ودعم دوره كشريك في مرحلة البناء وتحقيق العدالة ‏الانتقالية‎.‎