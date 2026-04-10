زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم تعزيز حضورها الدبلوماسي في سوريا وتوسيع التعاون الثنائي

كييف-سانا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستعزز حضورها الدبلوماسي في سوريا، مشيراً إلى استعداد كييف للتعاون في مجال الأمن الغذائي وتطوير الشراكات الاقتصادية مع عدد من دول المنطقة.

وقال زيلينسكي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز اليوم الجمعة: إن أوكرانيا تجري محادثات مع سلطنة عُمان والكويت والبحرين حول التعاون في المجال الأمني، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيّرة.

وأضاف: إن بلاده أرسلت أكثر من 200 خبير إلى منطقة الشرق الأوسط، أسهموا في التصدي لطائرات مسيّرة بعيدة المدى، في إطار ما وصفه بتعزيز القدرات الدفاعية لدى الشركاء الإقليميين.

وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل في الخامس من نيسان الجاري في قصر الشعب بدمشق، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور وفد وزاري من الجانبين ومشاركة وزير الخارجية التركي، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية ضمان أمن خطوط الإمداد الغذائي، وتعزيز استقرارها في ظل التحديات والتوترات الدولية الراهنة.

يشار إلى أن سوريا وأوكرانيا وقعتا في أيلول الماضي بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمع الرئيسين الشرع وزيلينسكي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.