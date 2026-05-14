البعثة الدينية السورية في مكة: 22 مكتب إفتاء وإرشاد يومي للحجاج

تواصل البعثة الدينية السورية على مدار الساعة تقديم خدماتها الإرشادية والفتوى للحجاج في مكة المكرمة، عبر فرق من الموجهين الدينيين موزعين على مجموعات الحج السورية.

وقال رئيس البعثة عماد الجليلاتي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء: إن عدد مكاتب الإفتاء التابعة لبعثة الحج السورية يبلغ 22 مكتباً ضمن فنادق مكة المكرمة، حيث تُقام الصلوات الخمس، ويعقب كل صلاة درس ديني من قبل موجّهين معتمدين، كما توجد طاولة فتوى في بهو كل فندق يجلس عليها مختص من الصباح إلى المساء لاستقبال أسئلة الحجاج وتدوينها والرد عليهم.

وأضاف: إن مديرية الحج والعمرة تولي اهتماماً بتوعية الحجاج في الجوانب الدينية والإدارية والصحية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي تصحيح مناسك الحج وعودة الضيوف بحال أفضل، مع التركيز على الجانب الروحي والأخلاقي وفق ما حج به النبي صلى الله عليه وسلم.

من جهته، أوضح الموجه الديني هيثم عبيد أن العمل يأتي ضمن توجيهات إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، لتقديم العناية الشرعية للحجاج من خلال الإفتاء والدروس الدينية بعد كل صلاة، والإجابة عن استفسارات الأحكام العامة، مشيراً إلى أن طاولة الفتوى تُقسَّم يومياً إلى أربعة أقسام، ويتراوح عدد المراجعين بين 5 و12 مراجعاً يطرحون قضايا متعلقة بالحج وأحكاماً شرعية.

وتستمر أفواج الحجاج السوريين بالوصول إلى الأراضي المقدسة، ضمن خطة متكاملة بالتنسيق بين الجهات السورية والسعودية.