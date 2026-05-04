سوريا تشارك في أعمال مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي في سويسرا

برن-سانا

تشارك سوريا في أعمال الدورة الأولى لمجلس الإدارة التابع للاتحاد البريدي العالمي، التي تُعقد في مقر المكتب الدولي للاتحاد في مدينة برن بسويسرا، وذلك خلال الفترة من الـ 4 إلى الـ 8 من أيار الجاري.

وتهدف الدورة، التي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز بناء منظومة بريدية ولوجستية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة، إلى جانب تطوير الحوكمة والإصلاح المالي، وتعزيز التكامل الرقمي والشمول، واعتماد تشكيل اللجان وآليات المتابعة لضمان كفاءة العمل الإشرافي بين مؤتمرات الاتحاد، وبحث سبل تحسين جودة الخدمات البريدية الدولية وضمان استدامة الشبكة البريدية العالمية.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه الدورة تمثل بداية مرحلة عمل جديدة للأعوام (2026-2029)، وتركّز بشكل رئيسي على وضع خارطة طريق لتنفيذ المخرجات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في مؤتمر دبي 2025، بما يسهم في تطوير قطاع البريد وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد والخدمات الرقمية.

وأشار حمد إلى أهمية مشاركة سوريا في أعمال المجلس، بما يتيح تبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في القطاع البريدي، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُعد مجلس الإدارة، الذي يتكون من 41 دولة عضواً، أحد الأجهزة الرئيسية في الاتحاد، حيث يجتمع سنوياً في مدينة برن لضمان استمرارية أعماله بين المؤتمرات، والإشراف على أنشطته، ودراسة القضايا التنظيمية والإدارية والتشريعية والقانونية.