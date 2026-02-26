وزير الأوقاف السوري يبحث مع ممثلي المملكة المتحدة تطوير العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري مع الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا آن سنو، ومستشار العمل الإنساني في مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا إرلند لنكلاتر، سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والمملكة المتحدة، ولا سيما في الجوانب ذات الصلة بالشأنين الديني والإنساني.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق، وفقاً لما ذكرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، الأصداء الإيجابية لمؤتمر “وحدة الخطاب الإسلامي”، ودور وزارة الأوقاف في ترسيخ السلم الأهلي ونشر قيم الوسطية.

يأتي اللقاء في سياق متابعة مخرجات المؤتمر الأول لوزارة الأوقاف بعنوان “وحدة الخطاب الإسلامي”، الذي عُقد خلال يومي ال15وال16من الشهر الجاري في قصر المؤتمرات بدمشق، برعاية رئاسة الجمهورية ومجلس الإفتاء الأعلى، وبحضور شخصيات رسمية ودينية من مختلف المحافظات السورية.

وكان الوزير شكري بحث في الحادي عشر من الشهر الجاري مع وفد من العلماء والدعاة من بلجيكا وفرنسا، واقع العمل الدعوي في أوروبا وأبرز النشاطات الإسلامية، مؤكداً ترحيبه بكل جهد يسهم في نشر قيم الاعتدال وتعزيز الخطاب الديني الواعي.