السيناتورة الأمريكية شاهين ترحب بتقدّم سوريا على مؤشر حرية الصحافة

واشنطن-سانا

رحبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتورة جين شاهين اليوم السبت بتقدّم سوريا على مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، والذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” الخميس الماضي.

وقالت شاهين في منشور على منصة “إكس”: “يسعدني أن أرى أن حرية الصحافة في سوريا قد تحسنت بشكل كبير في ظل الحكومة السورية الجديدة، وسأواصل العمل مع الحكومة لضمان إحراز مزيد من التقدم نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة للجميع”.

وتقدمت سوريا في المؤشر 36 مرتبة لتصل إلى المركز الـ 141 عالمياً من بين 180 دولة بعد أن كانت في المرتبة الـ 177 العام الماضي، وذلك في أكبر قفزة تحققها دولة خلال عام واحد منذ بدء إصدار التقرير قبل 25 عاماً.

