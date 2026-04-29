مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

نيويورك-سانا

أدان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأناضول عن يلديز قوله أمس الثلاثاء بصفته رئيس مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك المعتمدين لدى الأمم المتحدة: إن المجموعة تدين بشدة الاعتداءات التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية منذ كانون الأول 2024، معتبرة أنها انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك، وكذلك هجماتها على المدنيين والبنية التحتية في لبنان، وخططها لإنشاء ما يسمى “منطقة آمنة”.

وفي الشأن الفلسطيني دعا يلديز إلى مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على أن “الوضع في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال خطيراً.

غزة.. تحويل وقف إطلاق النار إلى حل دائم وشامل

ودعا المندوب مجلس الأمن إلى التحرك لتحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى حل عادل ودائم وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكداً دعم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى دفع حل الدولتين قدماً.

وبشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية، شدد يلديز على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم، معرباً عن دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الجارية بين واشنطن وطهران.

وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، برئاسة مملكة البحرين، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، وشارك في الاجتماع نحو 80 متحدثاً، من بينهم الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن.