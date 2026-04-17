الملك السعودي وولي العهد يُهنئان الرئيس الشرع بذكرى عيد الجلاء

دمشق-سانا

هنأ خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس أحمد الشرع بالذكرى الثمانين لعيد الجلاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الجمعة، أن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد أعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس الشرع، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

ويحتفل السوريون في السابع عشر من نيسان من كلّ عام بذكرى خروج آخر جندي فرنسي من بلادهم، بعد حقبة الاستعمار التي استمرت من 1920 حتى 1946.