الحصري: مذكرة الطيران المدني بين سوريا والسعودية تؤسس مرحلة جديدة من التعاون في النقل الجوي

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عمر الحصري، أن موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي في قطاع النقل الجوي بين البلدين.

وأوضح الحصري في تصريح عبر حسابه على منصة “X” اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تمثل “نقلة نوعية” في مسار العلاقات الثنائية، وتسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والسعودية، إلى جانب دعم تبادل الخبرات ورفع كفاءة الخدمات الجوية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى جاهزية الهيئة للعمل والتنسيق مع الجانب السعودي لتفعيل بنود مذكرة التفاهم، وتحويلها إلى برامج تنفيذية عملية، بما يعزز التكامل والتنسيق المشترك، ويسهم في تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا ودعم نموه.

وشدد الحصري على أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة تدعم المصالح المشتركة، وينعكس إيجاباً على حركة النقل والتبادل بين البلدين، بما يخدم تطلعات الشعبين نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ونظيرتها السورية، وذلك ضمن توجه لتعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي مع عدد من الدول.