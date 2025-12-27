المملكة المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في حمص وتجدد دعم الشعب السوري

photo 2025 12 27 20 21 50 المملكة المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في حمص وتجدد دعم الشعب السوري

لندن-سانا

أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص أمس، مجددة الوقوف إلى جانب الشعب السوري لبناء مستقبل مستقر.

وقالت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو في منشور على منصة (X) اليوم: “تدين المملكة المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص، لقد كانت هذه محاولة وحشية لتقويض السلام والاستقرار، ونحن نقف إلى جانب الشعب السوري في مساعيه لبناء مستقبل مستقر وآمن”.

وكان تفجير إرهابي استهدف أمس مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أدى إلى ارتقاء 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، في جريمة أثارت موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

