مباحثات سورية قبرصية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

IMG 20260305 140952 960 مباحثات سورية قبرصية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة القبرصية بدمشق ميخاليس خادجيكيرو، اليوم الخميس، تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

IMG 20260305 140952 208 مباحثات سورية قبرصية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق تنشيط حركة النقل الجوي، وإعادة تطوير الربط الجوي بين البلدين، بما يسهم في دعم حركة السياحة والتبادل الاقتصادي.

وناقش الجانبان إمكانية تحديث اتفاقيات التعاون في مجال الملاحة الجوية، وتبادل الخبرات الفنية بين الجهات المختصة في البلدين، بما يتوافق مع المعايير الدولية الناظمة لقطاع الطيران المدني.

وشهدت العلاقات السورية القبرصية بعد التحرير تنامياً واضحاً في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وتطويرها بما يواكب المرحلة الجديدة، ويدعم مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

بالتعاون مع الأردن..التنمية الإدارية تنظّم بدمشق دورة تخصصية عن مهارات التعامل مع متلقي الخدمة
بمشاركة محافظي إدلب واللاذقية… افتتاح مؤتمر “UCLG-MEWA” في بلدية أكسراي التركية
تركيا: 36 مليون دولار صادرات قهرمان مرعش إلى سوريا العام الماضي
وزير الإدارة المحلية يبحث مع رئيس مؤسسة “صفر نفايات” تعزيز التعاون بمجال حماية البيئة
سوريا: حريصون على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وملتزمون بتدمير بقايا هذه الأسلحة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك