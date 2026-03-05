مباحثات سورية قبرصية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة القبرصية بدمشق ميخاليس خادجيكيرو، اليوم الخميس، تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق تنشيط حركة النقل الجوي، وإعادة تطوير الربط الجوي بين البلدين، بما يسهم في دعم حركة السياحة والتبادل الاقتصادي.

وناقش الجانبان إمكانية تحديث اتفاقيات التعاون في مجال الملاحة الجوية، وتبادل الخبرات الفنية بين الجهات المختصة في البلدين، بما يتوافق مع المعايير الدولية الناظمة لقطاع الطيران المدني.

وشهدت العلاقات السورية القبرصية بعد التحرير تنامياً واضحاً في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وتطويرها بما يواكب المرحلة الجديدة، ويدعم مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.