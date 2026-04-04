المجلس السوري الألماني للأعمال: زيارة الرئيس الشرع تؤكد نقل العلاقات الاقتصادية لمرحلة عملية

برلين-سانا

يشهد مسار العلاقات السورية الألمانية تطوراً ملحوظاً، ولا سيما عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس أحمد الشرع إلى برلين الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس انتقال العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة ترتكز على الجانب الاقتصادي والاستثمار، وإعادة الإعمار، ونقل الخبرات، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المجلس السوري الألماني للأعمال غياث بلال في تصريح لـ سانا: “إن العلاقات الاقتصادية السورية الألمانية دخلت مرحلة جديدة أكثر جدية وعملية، بعد سنوات طويلة غلب عليها البعد السياسي والإنساني”.

وأضاف بلال: “إن زيارة الرئيس الشرع إلى برلين شكلت إشارة واضحة إلى رغبة الجانبين في الانتقال من إدارة الوضع السابق إلى بناء شراكة اقتصادية تقوم على الاستثمار، وإعادة الإعمار، ونقل المعرفة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للتعاون الاقتصادي”.

أوضح بلال أن الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية وشركة سيمنس للطاقة، إلى جانب إبرام اتفاقية لحجز مواعيد تسليم مبكرة، المعروفة “بحجز القدرة التصنيعية”، الخاصة بتوربينات الغاز والمعدات المرتبطة بتوليد الطاقة بالغاز، وذلك بين شركة UCC القابضة وشركة سيمنس، ما يعكس الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى خطوات تنفيذية عملية في قطاع الطاقة.

وأشار بلال إلى أن الزيارة شهدت أيضاً توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي بين سوريا وألمانيا، بما يسهم في استعادة الربط الجوي، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والخدمي بين البلدين.

واعتبر رئيس المجلس السوري الألماني للأعمال أن أهمية زيارة الرئيس الشرع لا تكمن فقط في الاتفاقيات الموقعة، بل في تثبيت مسار جديد ينظر إلى سوريا بوصفها شريكاً اقتصادياً واعداً، لا ملفاً إنسانياً أو أمنياً فقط، مشدداً على أن الجالية السورية الكبيرة في ألمانيا قادرة على لعب دور مهم في نقل الخبرات، وبناء جسور الشراكة إذا ما أُحسن استثمار هذه الفرصة سياسياً واقتصادياً.

يوكسل: زيارة الرئيس الشرع تفتح آفاقاً واعدة

بدوره، أكد عضو البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سردار يوكسل، في تصريح مماثل، أن زيارة الرئيس الشرع إلى برلين تمثل خطوة مهمة وإيجابية لتطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وألمانيا، وتحمل إشارة واضحة إلى الحوار والاحترام المتبادل، والاستعداد لاستكشاف أشكال جديدة من التعاون.

وقال يوكسل: “إن الزيارة تفتح آفاقاً واعدة، ولا سيما في المجال الاقتصادي، نظراً لما تمتلكه ألمانيا من قدرات صناعية وتكنولوجية كبيرة يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا، مقابل ما توفره سوريا من فرص طويلة الأمد للشركات والاستثمار”.

وأوضح يوكسل أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين يمكن فهمها بوصفها خطوة أولى مهمة على طريق التثبيت الشامل للاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، لأنها تؤسس لتنمية اقتصادية، ومشاريع بنية تحتية، وتعزيز مؤسسات الدولة.

وزار الرئيس أحمد الشرع العاصمة الألمانية برلين يوم الثلاثاء الماضي، برفقة وفد وزاري، حيث التقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بيلفيو، كما التقى المستشار الاتحادي الألماني فريدريش ميرتس، ووزير الداخلية ألكساندر دوبرندت، وجرى خلال هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما شارك الرئيس الشرع خلال زيارته في منتدى الأعمال الألماني السوري، حيث تطرق في كلمته إلى التعديلات الكثيرة التي أجرتها سوريا على قانون الاستثمار بهدف تسهيل الاستثمارات وتشجيعها، مؤكداً أن سوريا تشكل، عبر موقعها الاستراتيجي، ملاذاً آمناً لسلاسل توريد الطاقة، وتضم فرصاً استثمارية كبيرة في البنى التحتية والثروات النفطية والغازية.

وكان الرئيس أحمد الشرع أجرى الأسبوع الماضي زيارتين إلى كلٍّ من ألمانيا والمملكة المتحدة برفقة وفد وزاري، والتقى خلالهما كبار المسؤولين في البلدين، ووفوداً من أبناء الجالية السورية، وممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال فيهما.