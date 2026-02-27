وزير الإعلام يطّلع في أنقرة على تجربة TRT ويبحث آليات التعاون المشترك

أنقرة-سانا

اطّلع وزير الإعلام حمزة المصطفى على آليات العمل وتجربة قنوات شبكة TRT في إنتاج المحتوى الإخباري والبرامجي، وذلك ضمن فعاليات زيارته لأنقرة بدعوة من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكرت وزارة الإعلام عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن الوزير المصطفى، ومدير عام الشبكة محمد زاهد صاوباجي، ناقشا خلال لقائهما في مقر الشبكة آليات التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية السورية والتركية.

photo 2026 02 27 16 14 39 4 وزير الإعلام يطّلع في أنقرة على تجربة TRT ويبحث آليات التعاون المشترك

كما زار الوزير المصطفى والوفد المرافق له المكتبة المركزية في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، حيث اطلعوا على مرافقها وأقسامها المتنوعة ودورها الثقافي والمعرفي، وتجربتها في حفظ المصادر وتوفيرها للباحثين والجمهور.

وكان وزير الإعلام بحث أمس مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في أنقرة، إرساء شراكة استراتيجية في مكافحة التضليل والدبلوماسية العامة، ضمن مسار تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية السورية والتركية.

كما شارك الوزير خلال الزيارة في ندوة دولية بعنوان “دور تركيا في إحلال السلام في مناطق النزاع من منظور إعلامي”، مخصصة لبحث سياسات الإعلام في مناطق النزاع، ودوره في ترسيخ خطاب السلام.

