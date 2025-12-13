وزير الصحة: دمشق ستستضيف اجتماع المجلس العربي للاختصاصات الصحية نيسان القادم

عمان-سانا

شارك وزير الصحة مصعب العلي في اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة وزراء الصحة في الأردن والعراق.

وأوضح العلي في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع كان مثمراً وبنّاءً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير برامج المجلس وتعزيز دوره في توحيد المعايير والتدريب الطبي في الدول العربية.

وشدد وزير الصحة على أن مشاركة سوريا تأتي في إطار استعادة مكانتها ودورها الطبيعي في العمل الصحي العربي، لافتاً إلى أن دمشق تُعد مقراً دائماً للمجلس العربي للاختصاصات الصحية إلى جانب عمّان.

كما أعلن العلي عن استضافة دمشق للاجتماع القادم للمجلس في نيسان 2026، وعن تمديد الاستثناء الممنوح لطلاب البورد العربي الدولي من الأطباء السوريين لمدة سنة إضافية، بما يتيح لهم تسديد الرسوم بالليرة السورية دون أي رسوم إضافية.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى وزير الصحة لقاءات مع نظيريه في الأردن والعراق، جرى خلالها بحث سُبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين الدول.

ويعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم الطبي المهني في الوطن العربي، وله دور محوري في اعتماد البرامج التخصصية، وتوحيد المعايير التدريبية، وتنظيم امتحانات البورد العربي، والإشراف على برامج التدريب الطبي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التكامل الصحي العربي.