المنافذ والجمارك السورية: إيقاف العمل مؤقتاً في المنافذ الحدودية مع تركيا لمدة 24 ساعة

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا، توقف العمل مؤقتاً في جميع المنافذ الحدودية مع تركيا لمدة 24 ساعة.

وقالت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام: “إن الإيقاف المؤقت للمنافذ سيتم اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31 ولغاية الساعة الثامنة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/01/01.

وأشارت إلى أن هذا التوقف يأتي نتيجة أعمال صيانة فنية على النظام الإلكتروني في الجانب التركي، داعية التجار والمسافرين إلى أخذ هذا الإعلان بعين الاعتبار، وتنظيم حركة تنقلهم وشحناتهم بما يتناسب مع مدة التوقف المذكورة.

وكان مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أعلن في تشرين الأول الماضي، تعديل أوقات العمل في عدد من المعابر الحدودية السورية مع تركيا ولبنان، وذلك بهدف تنظيم حركة العبور وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، مبيناً أن التعديلات تشمل تقليص ساعات الدوام في معابر محددة، مع استمرار العمل في أخرى على مدار الساعة.

