السعودية تدين الهجوم الإرهابي في تدمر

الرياض-سانا

أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات الأمن السورية وقوات أمريكية بالقرب من مدينة تدمر، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة “واس” الرسمية: “نعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات أمن تابعة للجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالقرب من مدينة تدمر، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص”.

وعبرت الوزارة في بيانها عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا وحكومتي البلدين، وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية تعرضتا أمس أثناء تنفيذهما جولة ميدانية مشتركة لهجوم إرهابي من قبل مسلح قرب مدينة تدمر، ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، وإصابة اثنين من عناصر الأمن السوري.