السعودية تدين الهجوم الإرهابي في تدمر

183218 860x572 1 السعودية تدين الهجوم الإرهابي في تدمر

الرياض-سانا

أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات الأمن السورية وقوات أمريكية بالقرب من مدينة تدمر، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة “واس” الرسمية: “نعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات أمن تابعة للجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالقرب من مدينة تدمر، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص”.

وعبرت الوزارة في بيانها عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا وحكومتي البلدين، وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية تعرضتا أمس أثناء تنفيذهما جولة ميدانية مشتركة لهجوم إرهابي من قبل مسلح قرب مدينة تدمر، ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، وإصابة اثنين من عناصر الأمن السوري.

الوزير الشيباني يلتقي المندوب الدائم للجمهورية التركية في الأمم المتحدة
الرئيس الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية
وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات يشاركان في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن في السعودية
فرنسا والاتحاد الأوروبي يتحدثان عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
انطلاق ملتقى الجامعات السورية في الرياض للتعريف بها وببرامجها الأكاديمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك