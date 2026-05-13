سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون في الإسكان وإعادة الإعمار

دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى دمشق ألنور شاه حسينوف، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان وإعادة الإعمار، والتحديات المرتبطة بهذا القطاع.
وعرض الوزير عبد الرزاق، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، المجالات التي تعمل فيها الوزارة والتحديات المرتبطة بعملية إعادة الإعمار، وحجم الأضرار في مختلف المحافظات.
من جهته، قدم الجانب الأذربيجاني عرضاً لبعض التجارب الناجحة في بلاده، بمجالات الإسكان والبنية التحتية وإعادة الإعمار، مع التركيز على الحلول المبتكرة والمستدامة.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات مشتركة بين وفدي البلدين خلال زيارة الوفد السوري المرتقبة إلى أذربيجان للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وتسعى وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى توسيع آفاق التعاون الدولي في قطاع الإسكان وإعادة الإعمار، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين واقع البنية التحتية في البلاد.