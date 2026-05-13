سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون في الإسكان وإعادة الإعمار

دمشق-سانا‏

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال سفارة ‏جمهورية أذربيجان لدى دمشق ألنور شاه حسينوف، سبل تعزيز التعاون المشترك في ‏مجالات الإسكان وإعادة الإعمار، والتحديات المرتبطة بهذا القطاع.

وعرض الوزير عبد الرزاق، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، ‏المجالات التي تعمل فيها الوزارة والتحديات المرتبطة بعملية إعادة الإعمار، وحجم ‏الأضرار في مختلف المحافظات.

من جهته، قدم الجانب الأذربيجاني عرضاً لبعض التجارب الناجحة في بلاده، بمجالات ‏الإسكان والبنية التحتية وإعادة الإعمار، مع التركيز على الحلول المبتكرة والمستدامة.‏

وتم الاتفاق خلال اللقاء على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات مشتركة بين وفدي ‏البلدين خلال زيارة الوفد السوري المرتقبة إلى أذربيجان للمشاركة في المنتدى الحضري ‏العالمي الثالث عشر، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.‏

وتسعى وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى توسيع آفاق التعاون الدولي في قطاع الإسكان ‏وإعادة الإعمار، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين واقع البنية التحتية في ‏البلاد.

