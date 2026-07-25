الأردن يقدم التعازي بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – ‏دمشق

عمّان-سانا
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها ومواساتها للجمهورية العربية السورية بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان نشرته الوزارة على منصة إكس، اليوم السبت، تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
ولقي 35 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون في وقت سابق اليوم جراء حادث سير على طريق دير الزور – دمشق.