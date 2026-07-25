الأردن يقدم التعازي بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – ‏دمشق

photo 3 2026 07 25 14 00 47 1 الأردن يقدم التعازي بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور - ‏دمشق

عمّان-سانا‏

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها ومواساتها ‏للجمهورية العربية السورية بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق ‏دير الزور – دمشق، وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات.‏

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان نشرته ‏الوزارة على منصة إكس، اليوم السبت، تضامن المملكة ووقوفها الكامل ‏مع حكومة وشعب سوريا في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي ‏والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.‏

ولقي 35 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون في وقت سابق اليوم جراء ‏حادث سير على طريق دير الزور – ‏دمشق.‏

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