مسؤولة أممية تدعو الدول المانحة لدعم جهود سوريا بمواجهة تحدي الألغام فيها

نيويورك-سانا

حثت فانيسا فريزر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، الدول المانحة على دعم جهود الأمم المتحدة وجهود الحكومة السورية في معالجة قضية الذخائر غير المفجرة في سوريا.

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن فريزر، قولها في ختام زيارتها لدمشق: إن”الذخائر غير المنفجرة والألغام، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً، وحثت المانحين على دعم جهود الأمم المتحدة وجهود سوريا في معالجة هذه القضية الحيوية”.

وأوضح دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، أمس الخميس، كما أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة، أن زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، لسوريا، ركزت على استكشاف فرص جديدة للتعاون مع الحكومة السورية لتعزيز حماية الطفل وتوسيع نطاق دعم الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن وزير العدل مظهر الويس، بحث مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر والوفد المرافق لها، خلال لقائهما في دمشق الأربعاء الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك لشطب سوريا من اللائحة السوداء لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.