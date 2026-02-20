مسؤولة أممية تدعو الدول المانحة لدعم جهود سوريا بمواجهة تحدي الألغام فيها

photo 2026 02 20 10 16 36 مسؤولة أممية تدعو الدول المانحة لدعم جهود سوريا بمواجهة تحدي الألغام فيها

نيويورك-سانا

حثت فانيسا فريزر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، الدول المانحة على دعم جهود الأمم المتحدة وجهود الحكومة السورية في معالجة قضية الذخائر غير المفجرة في سوريا.

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن فريزر، قولها في ختام زيارتها لدمشق: إن”الذخائر غير المنفجرة والألغام، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً، وحثت المانحين على دعم جهود الأمم المتحدة وجهود سوريا في معالجة هذه القضية الحيوية”.

وأوضح دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، أمس الخميس، كما أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة، أن زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، لسوريا، ركزت على استكشاف فرص جديدة للتعاون مع الحكومة السورية لتعزيز حماية الطفل وتوسيع نطاق دعم الأمم المتحدة”.

وأوضح دوجاريك أن “زيارة فريزر ركزت على استكشاف فرص جديدة للتعاون مع الحكومة السورية لتعزيز حماية الطفل وتوسيع نطاق دعم الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن وزير العدل مظهر الويس، بحث مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر والوفد المرافق لها، خلال لقائهما في دمشق الأربعاء الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك لشطب سوريا من اللائحة السوداء لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.

لقاء الرئيس أحمد الشرع بوفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية
جامعة الدول العربية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على بيت جن بريف دمشق
وزير الإعلام الكويتي الأسبق: الرئيس أحمد الشرع مفكر واقعي ولقاؤه تميز بالصراحة والوضوح
رؤية جديدة لدمشق… ورشة مشتركة مع جامعة فينيسيا الإيطالية لتخطيط مستقبل المدينة
إجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في اللاذقية تواكب طموحات الرياضيين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك