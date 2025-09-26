وزير الخارجية والمغتربين يعقد اجتماعاً ثلاثياً مع وزراء خارجية اليونان وقبرص في نيويورك

نيويورك-سانا

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اجتماعاً ثلاثياً مع كلّ من وزير خارجية اليونان جورجوس جيرابيتريتس ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.