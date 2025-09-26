وزير الخارجية والمغتربين يعقد اجتماعاً ثلاثياً مع وزراء خارجية اليونان وقبرص في نيويورك

photo 2025 09 26 22 25 22 وزير الخارجية والمغتربين يعقد اجتماعاً ثلاثياً مع وزراء خارجية اليونان وقبرص في نيويورك

نيويورك-سانا

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اجتماعاً ثلاثياً مع كلّ من وزير خارجية اليونان جورجوس جيرابيتريتس ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

photo 2025 09 26 22 25 26 وزير الخارجية والمغتربين يعقد اجتماعاً ثلاثياً مع وزراء خارجية اليونان وقبرص في نيويورك
photo 2025 09 26 22 25 29 وزير الخارجية والمغتربين يعقد اجتماعاً ثلاثياً مع وزراء خارجية اليونان وقبرص في نيويورك
