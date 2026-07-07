معاون وزير الطاقة يبحث مع “أوكسفام” أولويات الوزارة في مجال المياه والصرف الصحي

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع وفد من منظمة “أوكسفام”، أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، وفي مقدمتها إعادة تأهيل محطات مياه الشرب في المدن والبلدات والقرى التي تضررت بسبب الحرب، إضافة إلى صيانة شبكات النقل الرئيسة والفرعية وتأهيلها، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا واقع قطاع الصرف الصحي، وخطط إعادة تأهيل الشبكات ومحطات المعالجة المتضررة، بما يحد من التلوث، ويحافظ على الصحة العامة والبيئة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

ولفتت الوزارة إلى أن الجانبين ناقشا التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية، بما في ذلك خطط ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها وفق المعايير المعتمدة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية.

وأكد أبو زيد أهمية الاستثمار في بناء القدرات، وتطوير الكوادر البشرية العاملة في قطاعي المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتأمين التجهيزات واللوجستيات اللازمة، بما يرفع كفاءة المؤسسات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضم الوفد المديرة التنفيذية للمنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية آبي ما كسمان، والمدير التنفيذي ‏للمنظمة في المملكة المتحدة ريتشارد هوكس، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سالي أبو خليل.

يذكر أن منظمة “أوكسفام” البريطانية تعمل في سوريا منذ عام 2013، بالشراكة مع جهات محلية، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، بما في ذلك تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتغطي أنشطتها محافظات عدة.