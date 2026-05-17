وزير الأوقاف يصل إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج السوريين

المدينة المنورة-سانا

وصل وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري والوفد الرسمي المرافق له إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، وذلك لمتابعة شؤون حجاج الجمهورية العربية السورية، وتعزيز التنسيق بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم.

وكان في استقبال الوزير حين وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة العربية السعودية محسن مهباش.

وأصدرت وزارة الأوقاف السورية، أمس السبت، قراراً يقضي بقبول مواليد ‏جديدة تضم أول ثلاثة أشهر من عام 1960، لتسديد تكاليف الحج لعام 1447 هجري.

وأعلنت الوزارة قبل ذلك بيوم واحد، عن زيادة المملكة العربية السعودية ‏الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة إضافية، ليصبح ‏العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاجّ وحاجّة.‏