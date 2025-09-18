سوريا وقطر تبحثان تعزيز التعاون القانوني خلال زيارة وزير العدل للدوحة

الدوحة-سانا

أكد وكيل وزارة العدل القطرية سعيد بن عبد الله السويدي أنه تمت خلال زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس إلى الدوحة مناقشة توطيد أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال القانوني والعدلي.

وقال السويدي في تصريح لـ سانا: إن دولة قطر تضع تجربتها القانونية المتطورة تحت تصرف الأشقاء في سوريا، وستعمل على التعاون مع وزارة العدل السورية للارتقاء بالعمل القانوني والعدلي.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات قانونية متعددة، أبرزها تبادل الخبرات والتجارب، في مجالات قضايا الدولة، والاتفاقيات، والتعاون الدولي، والشؤون العقارية، والتوثيق، مبيناً أنه تم استعراض عدد من التصورات والمقترحات التي سيجري العمل على تنفيذها مستقبلاً، بما فيها تفعيل قنوات التنسيق المستمر لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وبين السويدي أن قطر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية، إلى جانب امتلاكها منظومة قانونية حديثة وتجربة رقمية متطورة تتيح إنجاز معظم المعاملات إلكترونياً، فضلاً عن مبادراتها الرائدة في مجالات الخبرة والوساطة العقارية والتحكيم، حيث تم بحث سبل استفادة الجانب السوري من هذه التجارب.

ورافق وزير العدل السوري في زيارته إلى قطر بين 14 و16 أيلول الجاري والتي شملت وزارة العدل والنيابة العامة ومحكمة التجارة والاستثمار القطرية، النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة، ومسؤول الاتصال في وزارة العدل سامر العبد.