البعثة السورية للحج تواصل متابعة الحجاج في المشاعر المقدسة وتنظيم ‏التفويج

مكة المكرمة-سانا
تتابع البعثة السورية للحج، شؤون الحجاج السوريين في المشاعر المقدسة، مع تكثيف جهود التفويج والإرشاد الميداني خلال أيام التشريق ورمي الجمرات، بما يضمن أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان وفق الضوابط الشرعية والتنظيمية المعتمدة وفقاً للخطط التنظيمية والإدارية والدينية التي وضعتها البعثة.
تنظيم دقيق لحركة الحجاج
وأكد رئيس البعثة الإدارية السورية للحج أحمد الحداد، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن البعثة تواصل تنفيذ خططها التنظيمية والإدارية والخدمية بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتنظيم حركة الحجاج وتنفيذ خطط التفويج، ولا سيما خلال فترات الذروة في منشأة الجمرات، بما يحقق أعلى درجات السلامة والانسيابية أثناء التنقل بين المشاعر.
وأوضح الحداد أن عمليات التفويج تتم وفق جداول زمنية دقيقة تراعي الطاقة الاستيعابية ومسارات الحركة، حيث تتحرك مجموعات الحجاج بشكل متتابع ومنظم من المخيمات باتجاه منشأة الجمرات والعودة منها، تجنباً للازدحام وضماناً لسلامة الحجاج.
وأشار الحداد إلى أن البعثة تولي أهمية كبيرة لعمليات الإرشاد والمتابعة الميدانية للحد من الأخطاء الفردية أثناء أداء المناسك، مبيناً أن بعض الحالات تنتج عن مغادرة الحجاج لمجموعاتهم ومحاولة أداء المناسك بصورة فردية، ما قد يؤدي إلى التأخر في أداء بعض المناسك، أو عدم تنفيذها بالشكل الشرعي الصحيح.
بطاقات تعريفية
وفيما يتعلق بالخدمات التنظيمية المقدمة للحجاج، أوضح الحداد أن إدارة الحج والعمرة السورية تعتمد بطاقات تعريفية خاصة بالحجاج، تتضمن البيانات الشخصية ومعلومات السكن وأرقام التواصل، إضافة إلى رمز إلكتروني “باركود” يتيح التعرف السريع إلى الحاج وتسهيل الوصول إليه في حال ضياعه أو تأخره عن مجموعته.
ولفت الحداد إلى أن هذه البطاقات تشكل أداة مساندة للبطاقات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكداً استمرار العمل على تطويرها وتحديث الخدمات المرتبطة بها، بما يعزز كفاءة المتابعة والرعاية المقدمة للحجاج السوريين.
متابعة دينية ميدانية
بدوره، أكد رئيس البعثة الدينية السورية للحج الشيخ عماد الجليلاتي استمرار جهود البعثة الدينية في متابعة الحجاج السوريين ميدانياً خلال أداء المناسك، عبر تقديم الإرشاد الديني والإجابة عن استفسارات الحجاج، وتوضيح الأحكام الشرعية المرتبطة بالحج، بما يسهم في تمكينهم من أداء مناسكهم بالشكل الصحيح.
وأوضح الجليلاتي أن كوادر البعثة الدينية تتابع يومياً أوضاع الحجاج في المشاعر المقدسة، ولا سيما خلال أيام التشريق ورمي الجمرات، مع التركيز على توعية الحجاج بالأخطاء الشرعية الشائعة وكيفية تجنبها، إضافة إلى مراعاة أوضاع كبار السن وذوي الهمم وتقديم التسهيلات الشرعية المناسبة لهم.
وأشار الجليلاتي إلى أن البعثة تعمل على توجيه الحجاج للالتزام بالتعليمات التنظيمية ومواعيد التفويج، بما يسهم في تخفيف الازدحام والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة.
ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس، رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى بمكة المكرمة في أول أيام التشريق، وذلك ضمن مناسك الحج لموسم هذا العام، حيث يرمي ضيوف الرحمن 21 حصاة بواقع سبع حصيات لكل من الجمرة الصغرى ثم الوسطى فالجمرة الكبرى، مع التكبير عند رمي كل حصاة.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أعلنت في إحصاءات رسمية أمس أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ مليوناً و707 آلاف و301 حاج وحاجة.