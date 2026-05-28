البعثة السورية للحج تواصل متابعة الحجاج في المشاعر المقدسة وتنظيم ‏التفويج

مكة المكرمة-سانا‏

تتابع البعثة السورية للحج، شؤون الحجاج السوريين في المشاعر المقدسة، ‏مع تكثيف جهود التفويج والإرشاد الميداني خلال ‌‏أيام التشريق ورمي ‏الجمرات، بما يضمن أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان وفق الضوابط ‏الشرعية والتنظيمية المعتمدة وفقاً ‌‏للخطط التنظيمية والإدارية والدينية التي ‏وضعتها البعثة. ‏

تنظيم دقيق لحركة الحجاج

وأكد رئيس البعثة الإدارية السورية للحج أحمد الحداد، في تصريح لمراسل ‏سانا، اليوم الخميس، أن البعثة تواصل تنفيذ ‌‏خططها التنظيمية والإدارية ‏والخدمية بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، ‏لتنظيم حركة ‌‏الحجاج وتنفيذ خطط التفويج، ولا سيما خلال فترات الذروة في ‏منشأة الجمرات، بما يحقق أعلى درجات السلامة والانسيابية ‌‏أثناء التنقل بين ‏المشاعر‎.‎

وأوضح الحداد أن عمليات التفويج تتم وفق جداول زمنية دقيقة تراعي الطاقة ‏الاستيعابية ومسارات الحركة، حيث تتحرك ‌‏مجموعات الحجاج بشكل متتابع ‏ومنظم من المخيمات باتجاه منشأة الجمرات والعودة منها، تجنباً للازدحام ‏وضماناً لسلامة ‌‏الحجاج‎.‎

وأشار الحداد إلى أن البعثة تولي أهمية كبيرة لعمليات الإرشاد والمتابعة ‏الميدانية للحد من الأخطاء الفردية أثناء أداء ‌‏المناسك، مبيناً أن بعض ‏الحالات تنتج عن مغادرة الحجاج لمجموعاتهم ومحاولة أداء المناسك بصورة ‏فردية، ما قد يؤدي إلى ‌‏التأخر في أداء بعض المناسك، أو عدم تنفيذها ‏بالشكل الشرعي الصحيح‎.‎

بطاقات تعريفية‎ ‎

وفيما يتعلق بالخدمات التنظيمية المقدمة للحجاج، أوضح الحداد أن إدارة ‏الحج والعمرة السورية تعتمد بطاقات تعريفية ‌‏خاصة بالحجاج، تتضمن ‏البيانات الشخصية ومعلومات السكن وأرقام التواصل، إضافة إلى رمز ‏إلكتروني “باركود” يتيح ‌‏التعرف السريع إلى الحاج وتسهيل الوصول إليه في ‏حال ضياعه أو تأخره عن مجموعته‎.‎

ولفت الحداد إلى أن هذه البطاقات تشكل أداة مساندة للبطاقات الصادرة عن ‏وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكداً استمرار ‌‏العمل على تطويرها وتحديث ‏الخدمات المرتبطة بها، بما يعزز كفاءة المتابعة والرعاية المقدمة للحجاج ‏السوريين‎.‎

متابعة دينية ميدانية

بدوره، أكد رئيس البعثة الدينية السورية للحج الشيخ عماد الجليلاتي استمرار ‏جهود البعثة الدينية في متابعة الحجاج ‌‏السوريين ميدانياً خلال أداء المناسك، ‏عبر تقديم الإرشاد الديني والإجابة عن استفسارات الحجاج، وتوضيح ‏الأحكام الشرعية ‌‏المرتبطة بالحج، بما يسهم في تمكينهم من أداء مناسكهم ‏بالشكل الصحيح‎.‎

وأوضح الجليلاتي أن كوادر البعثة الدينية تتابع يومياً أوضاع الحجاج في ‏المشاعر المقدسة، ‏ولا سيما خلال أيام التشريق ورمي الجمرات، مع التركيز ‏على توعية الحجاج بالأخطاء الشرعية الشائعة وكيفية تجنبها، ‌‏إضافة إلى ‏مراعاة أوضاع كبار السن وذوي الهمم وتقديم التسهيلات الشرعية المناسبة ‏لهم‎.‎

وأشار الجليلاتي إلى أن البعثة تعمل على توجيه الحجاج للالتزام بالتعليمات ‏التنظيمية ومواعيد التفويج، بما يسهم في تخفيف ‌‏الازدحام والحفاظ على ‏سلامة الحجاج أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة‎.‎

ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس، رمي الجمرات الثلاث في مشعر ‏منى بمكة المكرمة في أول أيام التشريق، ‌‏وذلك ضمن مناسك الحج لموسم ‏هذا العام، حيث يرمي ضيوف الرحمن 21 حصاة بواقع سبع حصيات لكل ‏من الجمرة ‌‏الصغرى ثم الوسطى فالجمرة الكبرى، مع التكبير عند رمي كل ‏حصاة‎.‎

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أعلنت في ‏إحصاءات رسمية أمس أن إجمالي أعداد الحجاج ‌‏لموسم حج 1447هـ بلغ ‏مليوناً و707 آلاف و301 حاج وحاجة‎.‎