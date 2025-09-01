الملك الأردني والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع في المنطقة



عمان

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة ولا سيما في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.

وشدد الملك الأردني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني للحد من الكارثة الإنسانية، وجدد التأكيد على رفض بلاده للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

كما أشاد الملك عبد الله بنية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معرباً عن تقديره لجهودها في تحقيق السلام بالمنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتكاب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، متجاهلاً كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.