اختتام فعاليات حوار جنيف للذكاء الاصطناعي.. واتفاق سوري لبناني أردني على تعزيز التعاون

جنيف-سانا



اختُتمت في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الجمعة، فعاليات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2026)، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي للصالح العام، بمشاركة سوريا ضمن وفد رسمي ترأسه المدير العام للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات خالد الحمصي.



وعقد الوفد السوري على هامش الفعاليات، جلسة حوار ثلاثية مع وفدي الجمهورية اللبنانية، برئاسة الرئيسة والمديرة التنفيذية للهيئة المنظمة للاتصالات جيني جميل، والمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب.



وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تعزيز التنسيق بين الهيئات المنظمة لقطاع الاتصالات في الدول الثلاث، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير العمل المشترك ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.



واتفق رؤساء الوفود على عقد اجتماع قريب في دمشق أو بيروت أو عمّان، ووضع آلية لاجتماعات دورية تتناوب على استضافتها العواصم الثلاث، بما يضمن استمرارية التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات والتقنيات الحديثة.



وكانت فعاليات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي انطلقت الإثنين الماضي في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي.



وتزامن انعقاد الحوار مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2026) والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي للصالح العام، اللذين استضافتهما جنيف حتى العاشر من تموز الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية.