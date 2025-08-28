طيران “أديل” السعودي يستأنف رحلاته المباشرة إلى دمشق في تشرين الأول

الرياض-سانا

أعلنت شركة “طيران أديل” السعودية، اليوم، إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة إلى سوريا، اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل، في خطوة تعكس تطوراً في حركة النقل الجوي الإقليمي.

وأوضح ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لـ”أديل” أن هذه المبادرة تأتي عقب رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن الشركة تنضم بذلك إلى عدد من شركات الطيران التي تخطط لاستئناف رحلاتها إلى البلاد، بما يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة البناء ولمّ شمل العائلات.

وستبدأ الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من جدة إلى دمشق، تليها أربع رحلات من الرياض اعتباراً من الثاني من تشرين الأول، بينما أصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق “flyadeal” الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

وتُعد “أديل” من أسرع شركات الطيران الاقتصادي نمواً في المملكة، حيث تُشغّل رحلات داخلية ودولية من قواعدها في الرياض وجدة والدمام إلى أكثر من 30 وجهة موسمية وثابتة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا.

وبحسب خطط الشركة المستقبلية، وضمن رؤية السعودية 2030 تتطلع “أديل” إلى توسيع شبكتها لتشمل أكثر من 100 وجهة وتشغيل أكثر من 100 طائرة بحلول عام 2030.

ويمثل إطلاق الرحلات المباشرة إلى سوريا خطوة مهمة في تعزيز التواصل الإقليمي، وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود التعافي ولمّ شمل العائلات بعد سنوات من الانقطاع، كما تعكس التوجهات الجديدة في قطاع النقل الجوي ضمن رؤية السعودية 2030.