دوري المؤسسات الإعلامية يواصل منافساته في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق

photo 2026 08 12 16 19 39 دوري المؤسسات الإعلامية يواصل منافساته في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق

دمشق-سانا

تتواصل منافسات دوري المؤسسات الإعلامية الذي تنظمه لجنة الصحافة الرياضية في اتحاد الصحفيين بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة ثمانية فرق.

ويلتقي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة، فريق مؤسسة الوحدة مع فريق المستقلين في المباراة الأولى، تليها مواجهة تجمع فريقي راديو الثورة والإخبارية السورية.

وكانت منافسات اليوم الثاني، التي أقيمت أمس، شهدت فوز فريق المستقلين على فريق إذاعة دمشق بنتيجة 7-4 وراديو الثورة على قناة السورية بنتيجة 6-3.

وفي منافسات اليوم الأول فاز فريق مؤسسة الوحدة على فريق وزارة الرياضة والشباب قانوناً بنتيجة 3-0 بينما تغلب فريق وزارة الإعلام على الإخبارية السورية بنتيجة 9-3.

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