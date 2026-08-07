سوريا تشارك بـ31 رياضياً في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط “تارانتو 2026”

دمشق-سانا



تشارك سوريا في منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 آب حتى 3 أيلول المقبل، بوفد يضم 31 رياضياً ورياضية يتنافسون في ثماني ألعاب هي: كرة الطاولة، ورفع الأثقال، والكاراتيه، والمصارعة، والجودو، والجمباز، والدراجات، والقوس والسهم.



وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الرياضة والشباب واللجنة الأولمبية السورية لتعزيز حضور سوريا في البطولات الكبرى، وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين للاحتكاك بأبرز أبطال دول المتوسط، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني وصقل خبراتهم التنافسية.



وتجمع دورة “تارانتو 2026” رياضيين من 26 دولة تمثل القارات الثلاث المطلة على البحر الأبيض المتوسط: أوروبا وآسيا وأفريقيا، للتنافس في أكثر من 30 لعبة رياضية وفق الأنظمة والقواعد الأولمبية الدولية، تحت إشراف اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية.



وتعد هذه المشاركة التاسعة عشرة لسوريا في تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ووفقاً لبيانات وزارة الرياضة والشباب بلغ عدد الرياضيين السوريين الذين شاركوا في مختلف دورات الألعاب 1131 رياضياً من أصل 47728 رياضياً شاركوا في تاريخ هذه التظاهرة الرياضية.



وحقق أبطال سوريا خلال مشاركاتهم السابقة نتائج لافتة، ولا سيما في ألعاب القوة ورفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والفنون القتالية، بإحرازهم 229 ميدالية متوسطية، بينها 57 ذهبية و66 فضية و106 برونزيات، ما يعكس المسيرة الطويلة والحضور المميز للرياضة السورية في واحدة من أبرز البطولات متعددة الألعاب على مستوى المنطقة.