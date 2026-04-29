وفد وزارة الداخلية السورية يناقش في الرباط دور النشر والإعلام في دعم الوعي والأمن الفكري

الرباط-سانا

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية في ندوة علمية بعنوان “النشر والأمن – دور صناعة النشر في تعزيز الوعي المجتمعي والأمن الفكري”، التي أُقيمت في مقر منظمة الإيسيسكو في العاصمة المغربية الرباط، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الندوة تأتي ضمن البرنامج العام الذي تنظمه “الإيسيسكو”، وتهدف إلى تعزيز دور الإعلام وصناعة النشر في مواجهة التحديات الفكرية والأمنية التي يشهدها العالم العربي.

وتناولت الندوة عدة محاور، أبرزها دور النشر والإعلام في رفع مستوى الوعي، وآليات مواجهة التحديات الفكرية من خلال التوجيه والتثقيف المجتمعي، إلى جانب استعراض أبرز التجارب والممارسات في هذا المجال.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي العام، وتطوير كفاءة كوادرها في التعامل مع القضايا الفكرية والأمنية.

يذكر أن الوفد السوري ضم عدداً من ضباط وزارة الداخلية، وجاءت مشاركته في إطار دعم التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الفكري وترسيخ الوعي المجتمعي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك