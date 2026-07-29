الاتحاد السوري لرفع الأثقال يحدد موعداً جديداً لدورة التحكيم

xzcKq5oN 10 7 الاتحاد السوري لرفع الأثقال يحدد موعداً جديداً لدورة التحكيم

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد السوري لرفع الأثقال تعديل موعد إقامة دورة التحكيم المقررة للحكام الراغبين بتطوير أدائهم وصقل مهاراتهم، لتصبح خلال الفترة ما بين الـ 12 والـ 14 من آب القادم.

وكان من المقرر أن تقام الدورة خلال الفترة من الـ 7 وحتى الـ 9 من آب القادم.

وأوضح الاتحاد أن قرار التأجيل جاء بهدف تهيئة الظروف الملائمة للمشاركين، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان نجاح الدورة وتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، يُشرف عليها نخبة من المدربين والمحاضرين المعتمدين، بهدف منح المشاركين شهادات معتمدة تؤهلهم لإدارة البطولات العربية.

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